Inter: caccia al Napoli e Icardi trova un gemello in rossonero

Giorgio Perinetti è stato direttore generale di Palermo, Venezia e Genoa, oggi ha parlato su TMW Radio dell’avvio di stagione dell’Inter. Secondo il dirigente i nerazzurri dovranno essere in grado di rosicchiare qualcosa al Napoli che si è molto rinforzato rispetto allo scorso anno. L’opera di Conte sta dando i suoi frutti, giocatori come Candreva sembrano rinati fisicamente e moralmente. “Sugli esterni? Mi sembra che abbia buoni giocatori, poi tutto è migliorabile. I percorsi di crescita non si possono fare in due mesi".

Perinetti ha poi accennato a Piatek ed ai suoi trascorsi al Genoa, inquadrando l’attaccante adesso rossonero con le stesse parole con le quali veniva descritto (e criticato da molti) il suo omologo sulla sponda nerazzurra fino a qualche settimana fa, Mauro Icardi.

"La gente del Genoa si è sentita tradita da questa cessione. Io pensavo di ricevere solo complimenti per averlo venduto dopo 6 mesi a 35 milioni con pagamento cash. È sicuramente un ottimo giocatore, un bomber, ma soffre il mettersi a disposizione della squadra. È un grande finalizzatore che ama stare in area e giocare poco con la squadra".