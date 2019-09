Inter, c'è un giocatore da calcio moderno: le parole di Conte

Poco più di un'ora fa, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter. Tra le varie risposte che il tecnico nerazzurro ha dato, da evidenziare il commento su Danilo D'Ambrosio. In questa prima parte di stagione, spicca il difensore, capace di giocare sia come centrale di difesa, sia come laterale a tutta fascia.

Proprio il tecnico nerazzurro ha elogiato il calciatore nerazzurro, parlando di "giocatore da calcio moderno". Questo il commento di Conte: "D'Ambrosio a tutta fascia? Danilo è un giocatore da calcio moderno, riesce a coprire diversi ruoli. Sono contento di aver questo tipo di calciatore perchè ti permette di sfruttare questa sua polivalenza in campo".

D'Ambrosio è stato decisivo contro la Lazio, realizzando la rete del successo nerazzurro. Pochi giorni prima, è andato vicino al gol nel derby, con una splendida rovesciata che ha visto la parata di Donnarumma.