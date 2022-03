Inter, c’è un dato che preoccupa: il Milan per sfatare un tabù

Inter, contro il Milan bisogna sfatare una sorta di tabù che si è venuto a creare in questa stagione: ovvero la vittoria nei big match e in particolare il calo della squadra negli ultimi minuti.

La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, ha vinto soltanto due match importanti sugli undici disputati finora tra campionato e Champions League. Le uniche vittorie sono arrivate contro il Napoli per 3-2 nel girone di andata e contro la Juventus nella Supercoppa per 2-1 con un gol all’ultimo secondo nei tempi supplementari. Per il resto 5 pareggi e 4 sconfitte. I pareggi sono arrivati nei due confronti in campionato con l’Atalanta, contro Juventus e Milan nel girone di andata e con il Napoli due settimane fa. Sconfitte nella doppia sfida contro il Real Madrid nella casa a gironi di Champions, nel match di andata degli ottavi di finale con il Liverpool e nell’ultimo derby di campionato.

Ma c’è un dato preoccupante che accomuna tutte queste partite e spaventa i nerazzurri: ovvero gli ultimi quindici minuti di gioco. L’ultimo quarto d’ora, infatti, si è spesso rivelato disastroso per l'Inter con nessun gol realizzato e ben 10 retI subite. Basti pensare alle recenti sconfitte con Milan e Liverpool, ma anche alla vittoria con il Napoli dove i nerazzurri hanno rischiato di farsi pareggiare negli ultimi minuti dopo la rete realizzata da Mertens al 79’. L’Inter adesso è chiamata ad invertire questo trend negativo e stasera contro il Milan ha la grande occasione per farlo e anche di provare a lasciarsi alle spalle questo brutto inizio di 2022.