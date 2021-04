Inter, c'è un Barella mostruoso. I numeri sono impressionanti

Inter, questa mattina il Corriere dello Sport, nel riportare la notizia dell'imminente ritorno in campo di Barella dopo la squalifica ha approfittato per approfondire i numeri del centrocampista ex Cagliari. I numeri sono davvero spaventosi. Che il giovane talento avesse energie da vendere lo si intuiva vedendolo correre da un parte all'altra del campo senza sosta. Ma se si analizzano le statistiche arriva una netta conferma.

"Nell'ultimo turno Barella ha saltato per squalifica la gara con il Cagliari, ma è stata la sua unica assenza: pesante, perché un vero alter ego non c'è, nonostante la profondità della panchina nerazzurra. In totale 39 presenze sulle finora 40 partite stagionali, di cui 35 da titolare e 3540 minuti in campo (considerando un tempo supplementare in Coppa Italia con la Fiorentina).

Dopo la sosta forzata, Barella torna con ancora più energie a disposizione per lo sprint finale, quello che porta allo scudetto: Conte non può fare a meno del suo apporto, a cominciare dalla fondamentale sfida di domenica sera contro il Napoli".