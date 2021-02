Inter, c’è la svolta: fissata la data del debutto del nuovo logo nerazzurro

L’Inter avrebbe già fissato la data del debutto del nuovo logo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo logo nerazzurro dovrebbe fare la prima apparizione pubblica sulle maglie dei giocatori in occasione del match Inter-Cagliari, in programma nel weekend del 10-11 aprile.

Rispetto al precedente scomparirà il colore dorato insieme alle lettere ‘F’ e ‘C’. Il nuovo scudetto nerazzurro avrà uno stile più moderno. Come svelato nella giornata di ieri dal portale Footy Headlines il nuovo simbolo nerazzurro sarà composta da un cerchio esterno nero, le lettere ‘I‘ ed ‘M‘ in bianco su uno sfondo blu. Inter Milano diventerà dunque ufficialmente il brand scelto per la campagna di lancio del nuovo logo.

L’Inter avrebbe già presentato la richiesta di trademark con il nuovo simbolo, Depositato anche il nuovo font che caratterizzerà la scritta "Inter" in ambito commerciale. Questo nuovo progetto di marketing, progettato da tempo, abbraccerà diversi ambiti, dal merchandising fino ai videogiochi.