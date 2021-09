Inter, c'è la promessa di Zhang a Marotta! I tifosi possono sognare

Inter: sui rinnovi di tre pilastri del club c'è la promessa del presidente, Steven Zhang.

I big, questa volta, non sono quelli che vanno in campo ma quelli che hanno preso il timone della barca interista durante una delle estati più burrascose della storia recente: l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Tutti e tre sono 'in scadenza' il prossimo 30 giugno 2022. "A rassicurare i tifosi sulla loro permanenza a Milano, in teoria, c'è - ha scritto nei giorni scorsi il Corriere dello Sport - la promessa fatta da Zhang ai suoi dirigenti (una specie di 'Finché resterò alla guida dell'Inter, sarete al mio fianco') ma nelle prossime settimane o comunque prima del mercato di gennaio sarà necessario passare dalle parole... alle firme". Il Corriere dello Sport ha poi sottolineato che "il contratto di Inzaghi, scelto da questa dirigenza, è biennale (scadenza giugno 2023) e, specialmente se i risultati saranno discreti, anche i vincoli dei manager nerazzurri andranno adeguati temporalmente a quello del tecnico o portati oltre".

Anche secondo Tuttosport, Zhang avrebbe promesso, durante l'ultima 'apparizione' in Italia lo scorso mesedi giugno, il rinnovo a Marotta, Ausilio e Baccin. A quanto si racconta, in queste ultime ore, probabilmente prima della firma i dirigenti chiederanno garanzie al numero uno interista sul futuro del club. Tradotto? Poche, pochissime pressioni per la cessione dei big di Simone Inzaghi. L'esempio su tutti? Lautaro Martinez. È vero, il giocatore è pronto a ufficilizzare il rinnovo con l'Inter ma è anche vero - e lo ha scritto il Corriere della Sera - che la prossima estate, in caso di cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid, lo sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi punterebbe al Toro come sostituto. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Non resta che attendere, insomma.