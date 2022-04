Inter, c’è la prima richiesta per Pinamonti: i nerazzurri fissano il prezzo

Inter, occhi puntati su Andrea Pinamonti per la prossima sessione di mercato.

Il classe 1999 sembra essere definitivamente esploso in questa stagione con la maglia dell’Empoli dove ha trascinato la squadra toscana alla salvezza a suon di gol. Sono già 12 le reti realizzate dall’attaccante in questo campionato in 33 presenze, una in meno di Gianluca Scamacca (obiettivo di mercato nerazzurro).

Le sue ottime prestazioni starebbero iniziando ad attirare le attenzioni di diversi club e l’Inter gongola in vista del futuro. A fine stagione tornerà in nerazzurro ma molto probabilmente non per restarci. L'Inter potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica oppure cederlo al miglior offerente. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista lo valuta al momento 20/25 milioni di euro e la cifra sembra destinata a salire ulteriormente. L’Empoli vorrebbe trattenerlo almeno per un’altra stagione ma sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club, non è da escludere che il classe ‘99 possa finire all’estero. Come riportato dalla Rosea, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti l’Eintracht Francoforte che avrebbe fatto un primo sondaggio con i nerazzurri. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane ma una cosa è certa: Pinamonti sembra destinato ad essere uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato.