Inter, c'è la data definitiva per il rinnovo di Marcelo Brozovic

Inter, c'è la data per il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, come si sa da tempo oramai, ha il suo contratto in scadenza con l'Inter il 30 giugno del 2022 e da qualche mese è in trattativa con la società nerazzurra per rinnovare il suo rapporto, anche se fino a questo momento non si è arrivati alla tanto agognata fumata bianca. Dal lato del giocatore e della società, si è da sempre avuta molto fiducia per la felice conclusione di questa trattativa, segno che la volontà da ambo le parti è quella della permanenza del giocatore a Milano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'arrivo del presidente nerazzurro Steven Zhang, atterrato oggi a Milano alle ore 12, potrebbe sbloccare definitivamente la situazione con un accordo che può toccare le cifre di 6 o 6,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Proprio per questi motivi, la fiducia è ancora più motivata, tanto che si pensa che l'annuncio definitivo si possa avere entro la fine del mese, in modo da blindare uno dei gioielli e delle chiavi della squadra nerazzurra.

I tifosi nerazzurri attendono fiduciosi per non perdere il proprio beniamino che, in questi anni, ha dimostrato un grande attaccamento ai colori nerazzurri. Come affermato anche da Simone Inzaghi, la fiducia c'è, ma adesso è il momento di poter mettere tutto nero su bianco per dissipare tutti gli eventuali dubbi che potrebbero presentarsi a fronte di offerte da parte di grandi squadre europee. Vedremo che cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.