Inter, c’è l’ok per la cessione di Sensi in A ma il giocatore ha una priorità

Inter, non solo Matias Vecino, a gennaio potrebbe andare via anche Stefano Sensi. Il centrocampista sta trovando pochissimo spazio con Simone Inzaghi e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere ceduto in prestito in modo da giocare con più continuità.

Finora ha collezionato soltanto 11 presenze (9 in campionato e due in Champions League) per un totale di soli 169 minuti di gioco. Il piano dei nerazzurri sarebbe quello di fargli disputare la seconda stagione in un altro club per rilanciarlo e specialmente fargli ritrovare la forma ottimale dopo i tanti infortuni subiti in questi anni. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero diversi club del nostro campionato pronti a prenderlo tra cui Torino, Cagliari e specialmente il Genoa. Stando a quanto raccolto dal noto portale, i nerazzurri avrebbero già dato l’ok ad un eventuale prestito al Grifone, club con cui è in ottimi rapporti, ma il giocatore non sembrerebbe convinto della destinazione.

La volontà di Stefano Sensi sarebbe quella di restare all’Inter per giocarsi le sue carte e non sembrerebbe convinto di lasciar, anche se per pochi mesi, Milano. I nerazzurri intanto sarebbero pronti a prendere un nuovo rinforzo in mezzo al campo a gennaio e lo avrebbero individuato in Naithan Nandez del Cagliari (clicca qui per leggere le ultimissime), molto dipenderà anche dalle cessioni. Sono attesi ulteriori sviluppi sulla situazione entro le prossime settimane ma il futuro dell’ex Sassuolo appare sempre più incerto.