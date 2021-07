Inter, c'è il giocatore pronto a farsi in tre: Inzaghi se lo gode

Inter, Simone Inzaghi in questa prima fase della sua avventura in nerazzurro sta scoprendo la rosa con la quale dovrà affrontare la stagione. Tra i vari giocatori che sono sotto la lente di ingrandimento c'è Stefano Sensi. Il centrocampista ha vissuto le ultime due stagioni quasi interamente in infermeria, senza vedere praticamente mai il campo. Il nuovo allenatore spera ovviamente di riuscire ad avere a disposizione il giocatore dei primi match del 2019, che fece innamorare i tifosi e che conquistò anche l'attenzione di grand club.

Ora, come ovvio che sia, dirigenza e Inzaghi si trovano ad un bivio. Dopo due anni passati in questo modo vale ancora la pena puntare sull'ex Sassuolo o è più saggio venderlo per finanziare qualche altra entrata? La certezza è che il ruolo di mezz'ala è orfano di Eriksen, visto che bisognerà capire anche quale Calhanoglu ha preso l'Inter, se quello discontinuo della prima parte della sua esperienza italiana o quello degli ultimi mesi della scorsa stagione.

Sicuramente Sensi farebbe comodo. E il calciatore dal canto suo sembra essersi messo a disposizione per provare a convincere Inzaghi. E per farli è pronto a mettere a sfruttare una delle sue doti migliori, ossia la capacità di ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo. All'Inter infatti si è visto come regista (suo ruolo naturale anche al Sassuolo), come mezz'ala e come trequartista alle spalle delle due punte. Insomma, il giocatore è pronto a farsi in tre. E potrebbe essere l'elemento ideale per il nuovo allenatore, che cerca un Luis Alberto per il suo centrocampo. E chissà che proprio il cambio di guida tecnica non aiuti anche il suo fisico, visto che una teoria racconta che negli ultimi due anni Sensi abbia sofferto gli eccessivi carichi di lavoro di Conte.