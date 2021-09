Inter, buone notizie per Sanchez: ecco quando tornerà a disposizione

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi sulle condizioni di Alexis Sanchez. Il cileno, fermo ai box da circa un mese a causa di un infortunio al polpaccio destro rimediato con la propria nazionale in Coppa America, dovrebbe tornare a disposizione prima del previsto.

Il giocatore è rientrato la scorsa settimana a Milano dopo un consulto medico a Barcellona e al momento starebbe svolgendo esclusivamente un lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Simone Inzaghi, intanto, lo ha inserito anche nella lista Champions League. Come riportato da Sport Mediaset, Alexis Sanchez potrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra già a partire da questa settimana ma sembrerebbe molto difficile averlo pienamente a disposizione per il prossimo impegno di campionato in trasferta contro la Sampdoria in programma domenica alle ore 12:30.

Lo staff medico nerazzurro, considerati anche i tanti infortuni del cileno delle ultime stagioni, non vorrebbe forzare i tempi di recupero per evitare ulteriori ricadute ma non è da escludere che il cileno torni regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il match di esordio in Champions League contro il Real Madrid al San Siro del prossimo 15 settembre. Saranno decisive, oltre alle indicazioni dello staff medico, anche quelle che arriveranno dal giocatore stesso.