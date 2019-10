Inter, buone notizie per Conte: Brozovic salta il Galles per squalifica

Bella vittoria della selezione croata che supera per 3-0 l'Ungheria grazie alla rete del capitano Luka Modric e alla doppietta di Bruno Petkovic.

Il CT Zlatko Dalic però, a causa dell'ammonizione di Marcelo Brozovic rimediata ieri, per la sfida contro il Galles dovrà fare a meno del centrocampista dell'Inter.

Un fattore che fa inevitabilmente piacere all'allenatore nerazzurro Antonio Conte che per il lunch-match contro il Sassuolo in programma il prossimo 20 ottobre (e per le altre sei sfide in 21 giorni) avrà il proprio regista fresco e riposato. Comunque, a prendere il posto di Brozovic in mezzo al campo per la Crozia ci sarà l'ex cagliaritano Filip Bradaric.