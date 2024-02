Inter, Buchanan scalpita, arriva la prima?

di Redazione, pubblicato il: 14/02/2024

(Inter) Tajon Buchanan è arrivato in nerazzurro ormai da oltre un mese. Fino ad oggi zero presenze1ìper lui, impegnato nel periodo di conoscenza dei nuovi compagni e degli schemi. Al canadese, esterno con grande propensione alla fase offensiva, Inzaghi chiede di apprendere alla perfezione anche i movimenti necessari per la fase difensiva.

Contro la Salernitana è prevedibile un moderato turn over in vista dell’impegno di Champions di martedì prossimo contro l’Atletico Madrid. L’occasione giusta per far rifiatare chi fino ad oggi è stato impegnato con più continuità oltre ad Acerbi fermo per il guaio muscolare patito all‘Olimpico. Ecco dunque la probabile panchina per Dimarco e Darmian. I due esterni potrebbero lasciare spazio a Dumfries, ormai pienamente recuperato e proprio a Buchanan, abile su entrambe le fasce, per un esordio davanti al pubblico di San Siro.