Inter, brutto incidente per il preparatore dei portieri Bonaiuti

Il preparatore dei portieri dell’Inter, Adriano Bonaiuti, 53 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale accaduto ieri mattina in contrada S. Francesco a Grottammare, dove abita da quando aveva 20 anni. Dopo lo schianto con la bici contro un suv Toyota, è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza.

L’incidente è accaduto intorno alle ore 11,00. Bonaiuti si trovava in sella alla sua bici da competizione e in abbigliamento tecnico, stava scendendo verso la statale Adriatica per una seduta di allenamento, quando si è letteralmente schiantato contro la parte posteriore di una Toyota Rav 4 condotta da un giovane del luogo che in retromarcia stava uscendo dal cancello della propria abitazione per immettersi nella stretta strada che dalla collina scende sulla Nazionale. Bonaiuti è rimasto seriamente ferito. Sul posto è giunto immediatamente un equipaggio dell’ospedale di San Benedetto, con il medico dell’emergenza che, considerata la situazione, ha chiesto l’intervento dell’Eliambulanza, poiché il paziente aveva necessità di essere centralizzato a livello regionale.

Ha subito alcune contusioni e sospette fratture, oltre a diverse ferite. L’ex calciatore ha sfondato il lunotto posteriore del suv e danneggiato il portellone, il che da l'idea della durezza dell'impatto. Bonaiuti è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi subito trasportato nel piazzale dello stadio Riviera delle Palme dov’è atterrato il velivolo con a bordo il rianimatore che lo ha assistito durante il trasferimento all’ospedale di Torrette. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Adriano Bonaiuti era tornato dalla Germania insieme alla squadra dell’Inter dopo la sfortunata finale di Europa League contro il Siviglia. Da giovane arrivò alla Sambenedettese nel 1985, in serie B, voluto dall’allora presidente Zoboletti, ma divenne titolare nella stagione ’87-’88, quella della retrocessione in serie C 1, giocando 31 partite. Nel corso della sua lunga carriera ha indossato le maglie di: Verona, Padova, Palermo, Cosenza, Trapani e Pescara in serie B. Tornato come secondo portiere in seria A con l’Udinese, divenne, in seguito, il preparatore dei portieri delle squadre allenate da: Spalletti, Ventura, Guidolin, De Canio e dal 2013 è all’Inter. E' stato voluto proprio da Samir Handanovic.