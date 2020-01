Inter, Bruno Longhi si esprime su Eriksen e su Politano-Spinazzola

Bruno Longhi è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva: il famoso cronista si è espresso su Eriksen, oggetto del desiderio del mercato dell'Inter. Alla nota emittente radiofonica ha affermato che il centrocampista danese può prendere il posto di Sensi o Barella ma anche di Brozovic e che l'Inter, stando agli ultimi aggiornamenti, avrebbe buone possibilità di mandare in porto l'affare.



Sullo scambio Politano-Spinazzola, Longhi afferma che all'inizio sembrava una soluzione geniale per entrambe le parti e che il tutto è stato frenato dall'arrivo a Milano di Ashley Young.



Sul laterale sinistro ex Manchester United nessun dubbio: il giornalista afferma che l'inglese giocherà a sinistra, ma allo stesso tempo potrà giocarsela con Candreva per la corsia opposta.