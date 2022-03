Inter, Brozovic titolare contro il Toro? Il punto sulle sue condizioni

Inter, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Torino sulle condizioni di Marcelo Brozovic.

Il croato si è sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali a causa del problema al polpaccio destro accusato nel secondo tempo del match contro il Liverpool. Gli esami non hanno evidenziato lesioni (clicca qui per leggere il comunicato del club nerazzurro) e il giocatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Torino che andrà in scena domenica sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista avrebbe rimediato un semplice affaticamento muscolare risolvibile con un paio di giorni di terapia. Il giocatore svolgerà un lavoro specifico evitando sovraccarichi, l’obiettivo dello staff medico e tecnico nerazzurro sarebbe quello di farlo partire da titolare.

Respiro di sollievo per Simone Inzaghi che sarà già costretto a rinunciare a un titolarissimo come Stefan De Vrij, anche lui infortunatosi martedì ad Anfield. L’olandese ha riportato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra e potrebbe restare fuori anche per il successivo impegno di campionato contro la Fiorentina il prossimo 19 marzo al San Siro.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri adesso sono pronti a sfidare a distanza il Milan per lo scudetto e provare a conquistare la finale di Coppa Italia e per centrare gli obiettivi hanno un assoluto bisogno di avere tutti gli uomini chiave a disposizione ( clicca qui per dare un’occhiata ai calendari delle due squadre)