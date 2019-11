Inter: Brozovic sepolto dagli sfottò dei compagni per il suo nuovo gioiello

Calciatori e automobili da sogno è un binomio ormai quasi banale. Indiscrezioni dei ben informati riportano che Cristiano Ronaldo abbia in garage supercar per un valore di quasi 10 milioni di euro. Icardi ha dato spettacolo negli anni scorsi con le auto acquistate per sé e per Wanda Nara. E come dimenticare Mario Balotelli protagonista di scatti epici con bombe a quattroruote assai poco convenzionali.

Oggi alla lista si iscrive Marcelo Brozovic, che ha postato una sua foto appoggiato con elegante nonchalance ad una Rolls Royce Cullinan, il mega suv della storica casa britannica dal costo di 350 mila euro. A quanto sembra il centrocampista nerazzurro ha inteso festeggiare con questa foto il suo ultimo prestigioso regalo.

La foto non è passata inosservata ai compagni di squadra, che, complice il buonumore per la vittoria di ieri contro il Verona, hanno subissato il croato di sfottò simpatici. Il più pungente è stato Andrea Ranocchia con la sua domanda : “Appena rubata?”

Anche Biraghi e Padelli non sono fatti tirati indietro: “Carina dai, molto giovanile”. Il commento di Lukaku sembra un po’ più “interessato “dammi la tua macchina”, mentre dalla Germania anche il suo connazionale Perisic ha “pizzicato” l’ex compagno di squadra. ‘Mer**, sei proprio un maschione”.