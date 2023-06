Inter, Brozovic saluta, l’affare lo fa solo lui

di Redazione, pubblicato il: 30/06/2023

(Inter) Brozovic alla fine ha detto si. 100 milioni di ottimi motivi per accettare l’offerta dell’Al Nassr, in queste ore tutto è pronto per le visite mediche e la firma del contatto che lo legherà alla società araba fino al 2026.

Lascia San Siro uno degli interpreti più brillanti degli ultimi anni nerazzurri, protagonista di stagioni di altissimo livello sia in Italia che in Europa. Resta da capire la valutazione accettata dal club.I 23 milioni di euro per il cartellino del croato sembrano ben misera cosa rispetto all’ingaggio strappato dal diretto interessato. Unica spiegazione plausibile i tempi strettissimi per evitare di perdere ulteriori occasioni sul mercato, primo tra tutti Frattesi.