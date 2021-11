Inter, Brozovic protagonista tra salami, bombe e musica

Inter Brozovic - "Brozovic? Non so come faccia a mangiare cosi tanto. Quando gli chiedo come può farlo, indica il cielo e dice solo 'salame, salame'. Se mangiassi come lui, mi servirebbero quattro giorni per riprendermi…Prima delle finali dei Mondiali ha mangiato due chili di salame, due croissant e ha bevuto coca cola. Poi ha corso 15 chilometri senza problemi." (Dejan Lovren, suo compagno in Nazionale, intervista durante il ritiro degli ultimi Europei)

"La musica? Senza dubbio la peggiore l'ascoltano Brozovic e Perisic, e hanno influenzato purtroppo pure Barella che ormai parla il croato meglio dell'italiano. Senza dubbio loro due mettono la musica peggiore mai sentita!" (Alessandro Bastoni, intervista agli Autogol)

La bomba con la miccia accesa tatuata sul collo

La Rolls Royce e qualche multa di troppo

Un abbigliamento talvolta estroso (eufemismo) per uno che ha fondato una sua linea di moda (la Epic Brozo naturalmente)

Il coccodrillo dietro la barriera

“Bare dove sei”

La Medaglia dell’Ordine del duca di Brunimir per meriti sportivi, dopo la finale del mondiale russo.

Nel 2018 Brozovic ha aperto, insieme a sua sorella, un bar in Croazia. Ovviamente “L’Epic Brozo Caffe Bar”.

Come nasce il gesto di Epic? Ferragosto 2015, Brozovic si trova in macchina con la sorella Ema e un'amica. I tre decidono di farsi una foto: "Io mi metto in quella posa lì, d’istinto e senza una ragione precisa. Il significato? Mah, non so. Per esempio potrebbe voler dire “Sono un tipo giusto”, oppure “Sono un signore”, o ancora “Guarda in che bella situazione sono. I social impazziti? Un giorno vedo una pagina sulla Gazzetta dedicata a quel mio gesto e da quel momento esplode tutto. ".

Gennaio 2018: il passaggio di Brozovic a Siviglia è cosa fatta, litiga con San Siro applaudendo polemicamente il pubblico che lo fischiava dopo la sostituzione nel secondo tempo di Inter Bologna. Spalletti si oppone al trasferimento e lo trasforma in regista davanti alla difesa. Nasce così l’unico giocatore davvero insostituibile dell’Inter di Inzaghi.

Tutto questo e molto altro è Marcelo Brozovic che oggi compie 29 anni.

Auguri Epic (però vedi di firmare 'sto rinnovo che stiamo tutti più sereni...)