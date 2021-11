Inter, Brozovic: previsto l'incontro decisivo. Il club ha preso una posizione

Inter, si continua a lavorare in maniera decisa sul rinnovo di Marcelo Brozovic.

Prima del match di Domenica scorsa, 21 novembre, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha dichiarato espressamente di ritenersi ottimista su questo fronte. La volontà reciproca sembra infatti essere quella di proseguire insieme, anche se bisognerà capire se si troverà l'accordo economico. Intanto il giocatore continua a dimostrare di essere indispensabile. Contro gli uomini di Spalletti ha sfoderato una prestazioni incredibile, e appare palese come l'Inter non possa fare a meno del fulcro del suo gioco. Tuttavia fino ad ora le parti sono apparse distanti. Brozovic continua infatti a chiedere molto di più di quanto la società sia disposta ad offrire.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sarebbe stato fissato un altro incontro. Club ed entourage del calciatore si incontreranno settimana prossima, e la sensazione, riporta il quotidiano, è che si possa trattare di un meeting decisivo. Intanto però trapela un messaggio che rincuora i tifosi. La società infatti sarebbe disposta a fare di tutto pur di trattenere il croato a Milano anche per le prossime stagioni. Resterà da capire se le volontà convergenti dei protagonisti della vicenda saranno sufficienti per far sì che la trattativa vada in porto.