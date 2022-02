Inter, Brozovic ma non solo: in arrivo altri rinnovi ed almeno due addii

Inter, dirigenza al lavoro sul fronte rinnovi. Oltre a quello di Marcelo Brozovic potrebbero arrivare presto altri rinnovi.

Per il croato, nonostante le voci che lo vogliono al Barcellona, sarebbe quasi tutto fatto per il suo prolungamento ed è atteso soltanto l’annuncio ufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero arrivare presto anche gli accordi con Ivan Perisic e Samir Handanovic, entrambi in scadenza a fine stagione. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo contratto esplorativo con l'agente del giocatore in cui è stata manifestata da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme, adesso non resta che aspettare che si trovi un’intesa che possa accontentare entrambe. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un biennale con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni più bonus a stagione.

Buone notizie anche sul fronte Handanovic, la dirigenza interista vorrebbe tenerlo per alternarlo alla prossima stagione con Andrè Onana ma ci sarebbe da ritoccare al ribasso il suo attuale ingaggio da 3.2 milioni di euro a stagione. L’Inter sarebbe pronta ad offrirgli un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Col capitano possono restare anche altri due veterani come Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, la società non ha fretta e se ne parlerà nei prossimi mesi. L’altro giocare in scadenza a fine stagione è Matias Vecino che però sembrerebbe destinato a lasciare i nerazzurri a parametro zero. Potrebbe dire addio a giugno a parametro zero anche Arturo Vidal, nonostante la scadenza nel 2023. Nel suo contratto è presente una clausola che attiva la risoluzione con una buonuscita da 4 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta ma che consentirebbe comunque ai nerazzurri di risparmiare rispetto al suo attuale ingaggio.