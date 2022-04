Inter, Brozovic gol. L'analisi sulla gara e l'invito del croato alla squadra

Intervistato da DAZN, Marcelo Brozovic ha rimarcato l'importanza della vittoria del Picco, affermando la necessità di continuare su questa strada e di tenere alta la concentrazione, evitando di concedere gol come quello di stasera.

Il regista croato ha analizzato la gara: "Abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto solo nei primi 10 minuti di primo e secondo tempo, il resto della gara è stato tutto sotto il nostro controllo".

Brozovic ha infine sottolineato la forza della sua Inter: "Siamo forti, mancano 6-7 partite e dobbiamo vincerle tutte".

Il 77 nerazzurro appare molto lucido nelle proprie analisi su gara e stagione in corso, invitando la squadra a non abbassare la guardia per le partite che rimangono da disputare da qui alla fine dei giochi.