Inter: "Brozovic è un numero uno", finalmente lo riconoscono

Mario Sconcerti è intervenuto oggi ai microfoni di Radio TMW per presentare il derby d'Italia di domenica prossima. Secondo il giornalista toscano la rosa della Juventus offre molte più garanzie di quella nerazzurra che però possiede altre qualità.

Un riferimento specifico Sconcerti lo ha fatto sul duello a metà campo tra Brozovic e Pjanic: " Brozovic è migliorato molto, è diventato un numero 1. Al momento è più importante lui per l’Inter che Pjanic per la Juve. Il vero Lukaku invece lo dobbiamo ancora vedere. Se l’Inter vince, è una fuga che segna la stagione ma non è decisiva. Di sicuro avremmo trovato l’anti-Juve“.

Fa piacere che anche un giornalista prestigioso come Sconcerti abbia maturato la convinzione che Brozovic ha pochi rivali in questo momento in Italia e anche in Europa. Molti prima di lui lo avevano teorizzato già da qualche tempo, meglio tardi che mai...