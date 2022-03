Inter, Brozovic e il rinnovo: i dettagli mancanti per la chiusura

Inter, per il rinnovo di Brozovic mancano alcuni dettagli.

Il centrocampista croato, oramai da mesi sta trattando il rinnovo con la società nerazzurra che, dal canto suo, per parola dello stesso amministratore delegato Beppe Marotta, è molto fiduciosa sulla buona riuscita della trattativa e, anzi, ritiene imminente la chiusura dell'accordo. Di fatto, però, per raggiungere la quadra definitiva e la firma nera su bianco, mancano ancora alcuni dettagli, visto che l'entourage del calciatore vuole trattare su ogni minuzia del nuovo contratto e non lasciare nulla di intentato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha accontentato le richieste del giocatore arrivando ad un quadriennale fino al 2026 da 6 milioni netti a stagione. Quello che manca sono gli ultimi dettagli inerenti ai bonus legati ai risultati di squadra e a quelli individuali del giocatore, oltre alle commissioni da corrispondere agli agenti. Vedremo quali saranno gli sviluppi e, soprattutto, quanto tempo ci vorrà ancora per aspettare la fumata bianca per l'accordo definitivo e la firma sul contratto da parte del giocatore.

In viale della Liberazione sono molto fiduciosi in merito all'accordo definitivo e le intenzioni di Brozovic sono quelli di rimanere in nerazzurro. Bisognerà pazientare ancora un po', ma da entrambe le parti si vuole ancora andare avanti insieme. Ma adesso bisogna concentrarsi sul campionato e sulla partita contro il Torino che dovrà dare delle conferme per non allontanare il treno scudetto e per continuare ulteriormente la striscia di vittorie iniziata contro la Salernitana e proseguita anche contro il Liverpool.