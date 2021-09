Inter-Brozovic, ci siamo! La trattativa per il rinnovo entra nel vivo

Inter: "Marcelo Brozovic si aspetta una proposta di stipendio pari quantomeno a quella di Hakan Çalhanoğlu". Tuttosport in edicola oggi, martedì 7 settembre, fa il punto della situazione sul rinnovo del centrocampista croato.

Secondo il quotidiano sportivo, Brozovic potrebbe chiedere "come base di partenza sei milioni" all'anno. L'attuale intesa, che scadrà a giugno 2022, prevede un ingaggio di 3,5 milioni a stagione. "Il croato - rimarca Tuttosport - si aspetta un sostanziale aumento e sebbene ad oggi non esiste neppure una bozza di possibile accordo, le sensazioni restano comunque positive. Di fatto la volontà comune è quella di proseguire insieme una strada iniziata ormai quasi sei anni fa, quando un giovanissimo, ossigenato e promettente giocatore sbarcò allo scalo privato di Linate per iniziare la sua avventura con l'Inter".

Il quotidiano torinese informa che ieri (lunedì, ndr) a Milano c'era "il padre e rappresentante del giocatore insieme all'avvocato di fiducia della famiglia. Il motivo sembra essere legato agli affari extracalcistici del giocatore, con la dirigenza nerazzurra che infatti si sta godendo qualche giorno di relax, ma con un Inter-Real Madrid alle porte e un rinnovo da discutere, tutto porta a credere che nei prossimi giorni, quando lo stesso calciatore rientrerà in Italia, ci possa essere un contatto per discutere del prolungamento".

L'Inter, intanto, lavora sotto traccia anche per prolungare le intese con Nicolò Barella e Stefan de Vrij. I rapporti con l'agente di Barella, Alessandro Beltrami, sono più che buoni. L'unico nemico a cui prestare attenzione è il Liverpool di Jurgen Klopp che visiona con molto, moltissimo interesse il perno della Nazionale italiana già da diversi mesi. Quest'estate, infatti, i Reds sembravano disposti a mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro. L'idea di Marotta e Ausilio è quella di costruire un progetto tattico, e non solo, intorno all'ex cagliaritano. Il desiderio è quello di far crescere ancora di più Barella, per affidargli presto la fascia di capitano: ve ne abbiamo parlato in questo articolo. Neanche per de Vrjii si prospettano problemi per raggiungere un'intesa. Dall'Inghilterra, però, il Tottenahm sembra monitorare con estremo interesse la situazione come vi abbiamo raccontato in questo approfondimento.