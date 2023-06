Inter, Brozovic blocca tutto. Colpa dei soldi o del Barca?

di Redazione, pubblicato il: 27/06/2023

(Inter) Conoscendo appena un po’ Marcelo Brozovic era prevedibile. Inter e Al Nassr hanno raggiunto l’accordo per il suo trasferimento in Arabia sulla base di 23 milioni di euro circa. E’ lui a non essere per niente convinto. Qualcuno parla di gioco al rialzo sull’ingaggio di 20 milioni proposto al giocatore. Altri, forse a maggior ragione, lasciano intravedere grossi dubbi del croato sulla destinazione. Nonostante i soldi il campionato arabo non è attrattivo per uno dei centrocampisti più forti d’Europa, uno che ha giocato l’ultima finale di Champions con la fascia di capitano dell’Inter al braccio.

Il Barcellona non ha mai smentito di essere interessato a Brozovic nonostante il recentissimo ingaggio di Gundogan. Probabilmente è proprio questa la ragione dello stallo improvviso con gli arabi, l’attesa di una telefonata da Xavi o dalla dirigenza blaugrana che sblocchi la situazione.