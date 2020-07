Inter Brescia probabili formazioni, Lukaku potrebbe tirare il fiato

A pochi giorni di distanza dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro il Parma, l'Inter di Antonio Conte è pronto ad accogliere in casa il Brescia. Fino a quando la matematica non li condannerà, i nerazzurri cercheranno in ogni modo di non perdere punti per la corsa scudetto.

Le Rondinelle oggi occupano l'ultimo posto in classifica, ma sottovalutare l'avversario spesso diventa fatale e per questo motivo preparare la partita meticolosamente sarà fondamentale.

A fare il punto sul possibile undici di Conte ci ha pensato la redazione di Sky Sport, sottolineando il possibile turnover in attacco con Romelu Lukaku e Christian Eriksen pronti ad accomodarsi in panchina. Questa la probabile formazione:

3-5-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni, Moses, Gagliardini, Valero, Barella, Young, Sanchez, Lautaro.