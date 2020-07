Inter Brescia formazioni ufficiali, il turnover in attacco è servito

Le scelte di formazione per Antonio Conte continuano ad essere influenzate dalle squalifiche e soprattutto dagli infortuni. Il tecnico interista infatti, già contro il Parma ha dovuto fare a meno dello squalificato Milan Skriniar e degli acciaccati Marcelo Brozovic, Stefano Sensi e Matias Vecino.

Tutte assenze piuttosto considerevoli che hanno visto Conte dover effettuare delle scelte forzate. Oggi a San Siro c'è il Brescia, squadra alla ricerca di punti salvezza che venderà cara la pelle.

Però, per evitare di inciampare come contro il Sassuolo e allo stesso tempo preservare tutti da possibili infortuni dovuto allo stress muscolare, il tecnico leccese ha deciso di mandare in campo dal 1' questi undici:

3-5-2 Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Gagliardini, Valero, Young, Sanchez, Lautaro.