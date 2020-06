Inter Brescia, Brozovic si allena ancora a parte: il croato in forte dubbio

Archiviata la vittoria in rimonta contro il Parma di ieri sera, gli uomini di Antonio Conte sono subito tornati in campo ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Brescia di mercoledì sera. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri al Tardini, mentre il resto della rosa ha disputato una partitella con alcuni componenti della squadra Primavera.

Come riporta Sky Sport, Marcelo Brozovic non si è allenato in gruppo ed ha effettuato ancora un lavoro personalizzato. Il croato non ha ancora recuperato del tutto dal problema muscolare al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra rimediato prima della sfida contro la Sampdoria.

La sua presenza contro il Brescia è ancora in forte dubbio. Le condizioni del centrocampista saranno valutate nuovamente domani e nel caso in cui dovesse tornare ad allenarsi con il resto del gruppo potrebbe essere convocato per il match di mercoledì sera.