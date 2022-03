Inter-Bremer, pista calda: il brasiliano nerazzurro ad una condizione

Inter news, i nerazzurri continuano a spingere per avere Bremer.

Il difensore brasiliano sta dimostrando di essere uno degli elementi non solo più interessanti, ma addirittura più forti dell'intero campionato italiano, tanto da attirare a sè l'interesse di tantissime squadre non solo italiane, ma anche europee. Tra queste società figura anche l'Inter che, stando alle ultime voci che circolano sul giocatore, sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, ma in viale della Liberazione dovranno trovare la formula giusta per non lasciarselo scappare e per convincere il Torino a cederlo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, c'è una condizione precisa affinchè il giocatore possa vestire in nerazzurro, al netto di eventuali contropartite tecniche che possano interessare alla società granata, ovvero la cessione di uno dei tre big in difesa. Solo con la partenza di uno tra Skriniar, de Vrij e Bastoni si potrebbero ricavare i fondi necessari per portare a casa il classe 1997 brasiliano. Al momento, stando alle notizie che filtrano, l'indiziato numero uno a lasciare i nerazzurri dovrebbe essere Stefan de Vrij che garantirebbe una plusvalenza piena.

Per quanto riguarda gli altri due difensori, invece, Bastoni ha appena rinnovato fino al 2024, mentre Skriniar, come lui stesso ha ammesso pubblicamente, vuole continuare a giocare con la maglia nerazzurra e sta parlando con la società per prolungare il proprio contratto con l'Inter per le prossime stagioni. Vedremo se queste condizioni verranno realizzate, ma l'Inter non vuole farsi scappare l'occasione di arrivare a Bremer che, dal canto suo, vuole fare il grande salto definitivo in una grande squadra.