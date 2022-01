Inter, Bremer il rinforzo ideale (ma occhio alla concorrenza)

Inter, nerazzurri al lavoro per Gleison Bremer in vista della prossima stagione. potrebbe essere l’erede di Stefan De Vrij, che potrebbe lasciare l’Inter la prossima estate (leggi qui la situazione dell’olandese).

Il brasiliano, in scadenza nel 2023, sarebbe stato individuato come il profilo ideale per rinforzare la difesa ma prima bisognerà fare i conti con il Torino. Il classe 1997 sarebbe perfetto in quanto ha sempre giocato nella difesa a 3. Nelle ultime stagioni, prima con Mazzarri e ora con Juric ha fatto vedere grandi cose sia da braccetto sinistro che da centrale. Difensore solido, tecnico e veloce con ampi margini di miglioramento, pronto ormai a fare il definitivo salto di qualità.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club tra cui Juventus e Milan ma sarebbe l’Inter la favorita. Stando alle ultime indiscrezioni i nerazzurri avrebbero già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore ma manca ancora quello con il Toro. I granata, infatti, avrebbero trovato l’intesa con il difensore per un rinnovo con la promessa di cederlo a fine stagione. Una mossa che permetterebbe ad Urbano Cairo di avere più potere nella cessione e ricavare più denaro possibile. L’affare potrebbe chiudersi per una ventina di milioni di euro ma non è da escludere che sul difensore possa scatenarsi una vera e propria asta nella sessione estiva di mercato. Intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero pronti a blindare Milan Skriniar, mettendo sul piatto un’importante aumento dell’ingaggio (leggi qui le ultime).