Inter, Brazao parla della scelta di approdare in Italia

Intervistato da "Diário de Uberlândia", Brazao, ufficializzato ieri come nuovo portiere dell'Inter, ripercorre la propria scelta di aver lasciato il Brasile per venire a giocare in Serie A.

Queste le sue dichiarazioni: "E' stata una decisione difficile perché ho lasciato un grande club in Brasile e anche nel mondo. Sono molto grato per tutto ciò che hanno fatto per me. Ma in quel momento, insieme alla mia famiglia e ai miei agenti, abbiamo optato per l’addio. Penso che sia stata una scelta saggia perché ora ho dei nuovi obiettivi. A Parma sono stato sempre in prima squadra e spesso convocato per le partite di campionato, proprio nella mia prima stagione. È stata una grande esperienza e sono molto grato a Dio per aver avuto il mio spazio nel calcio italiano".

Di seguito: "Ho cercato di adattarmi il prima possibile senza snaturare le mie caratteristiche, ma questo adattamento è stato molto importante per avvicinarmi allo stile italiano. Cerco di assorbire ogni giorno più cose per mettermi in mostra".