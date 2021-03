Inter, Branca: "Serie A? Livello abbassato. Hamsik? Ci pensammo"

L'ex d.t. nerazzurro negli anni del Triplete, Marco Branca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il dirigente ha parlato delle possibilità che ha l'Inter di vincere lo scudetto: "Ha molte possibilità di vincere lo scudetto. Conte ha dimostra di saper preparare alla grande i match quando ha tempo per lavorare". Un campionato che, secondo lui, non è pi competitivo come un tempo: "Il livello di competitività della Serie A sembrerebbe essersi abbassato visiti i risultati in coppa, però non esagererei in questo giudizio negativo.

Si è espresso anche su Hamisk: "Ci pensammo seriamente, ma il giocatore stesso e il presidente si opposero e lasciammo perdere".