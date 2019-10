Inter Borussia, un guizzo di Lautaro: è 1-0 a fine primo tempo!

Ancora Lautaro Martinez. Un momento d'oro per l'attaccante argentino che segna la rete che al momento decide il match. Inter avanti 1-0 al termine del primo tempo.

Match dai ritmi bassi, molto tattico, sbloccato al 22° dall'invenzione di De Vrij per Lautaro. Il centravanti nerazzurro stoppa di petto e in scivolata supera Burki. Il Var convalida la rete con Lautaro tenuto in gioco da un difensore tedesco.

Handanovic spettatore fino al 46°, quando il numero uno nerazzurro si supera sul destro di Sancho, tenendo l'Inter in vantaggio.