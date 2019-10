Inter Borussia, Marotta: "Avversario ostico". Sui nerazzurri e Icardi è chiaro

Giuseppe Marotta ha parlato prima dell'inizio del match ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Si vuole fare molto bene. Questo è un avversario ostico. È normale che in questa cornice di pubblico abbiamo un vantaggio. Il Borussia da anni fa una politica vincente, società solida e ricca, ogni stagione sa meravigliare".

Su Icardi, Marotta è chiaro: "Icardi? Non avevamo dubbi sulle qualità, abbiamo fatto una scelta strategica. È ancora nostro. Noi abbiamo un reparto offensivo di alto livello".

Sull'Inter del presente: "La squadra migliora di domenica in domenica. Ancora deve trovare la continuità nei 90 minuti. Il gruppo dà molta serenità al futuro della società. Il presente è fatto di piccoli passi. In campionato abbiamo un ruolino di marcia importante con 7 vittorie. La Champions League è un torneo importante, per noi è un'ulteriore crescita partecipare".