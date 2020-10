Inter Borussia M'Gladbach, Conte pronto alla sorpresa in attacco

Mancano poco più di 26 ore all'esordio dell'Inter nella Champions League 2020/2021. Una qualificazione raggiunta la scorsa stagione con estrema facilità e che nella prima gara valida per il girone vedrà i nerazzurri confrontarsi con il Borussia Moenchengladbach di Marco Rose e dell'ex Valentino Lazaro.

Per farlo al meglio Antonio Conte potrebbe lanciare dal 1' questo undici titolare:

Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Piccolo appunto per quanto concerne l'attacco: dall'inizio non è da escludere che venga lanciato Alexis Sanchez. Il cileno, come confermato dal tecnico di Lecce, sta attraversando un buono stato di forma. Queste le parole di Conte in conferenza stampa su di lui: "Sta bene, si è allenato ed è pronto per giocare. Ha voglia, ho la possibilità anche di mandarlo in campo dal primo minuto".