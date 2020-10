Inter-Borussia M’Gladbach, buone notizie per Conte: tre rientri importanti

Archiviata la deludente sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri devono subito iniziare a pensare alla prossima partita. Gli uomini di Antonio Conte scenderanno nuovamente in campo mercoledì sera contro il Borussia M’Gladbach, match di esordio in Champions Leauge.Come riportato da Sky Sport, il tecnico interista potrà contare sul rientro di tre giocatori importanti: Alessandro Bastoni, Radja Nainggolan e Stefano Sensi.

Sia Bastoni che il Ninja, risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana, sono risultati negativi all’ultimo tampone e oggi hanno svolto un allenamento personalizzato alla Pinetins. I due dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni è essere regolarmente a disposizione per il match contro i tedeschi. Sensi, invece, è stato costretto a saltare la sfida contro il Milan a causa della squalifica rimediata contro la Lazio e mercoledì potrebbe addirittura partire da titolare.

Recuperi importantissimi in vista delle prossime sfide, specialmente quello di Alessandro Bastoni in difesa. L’assenza del centrale si è fatta sentire nella sconfitta nel derby e con Skriniar ancora ai box, i nerazzurri hanno attualmente a disposizione solo Stefan De Vrij e Andrea Ranocchia come centrali di ruolo.