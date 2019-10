Inter Borussia, le parole di Conte in conferenza stampa

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match col Borussia. Ecco le sue parole:



Sulla partita: "Parlare già di finale mi sembra esagerato, sicuramente è un match importante. Le finali arrivano dopo".



Sulla preparazione: "Non abbiamo avuto tempo, abbiamo lavorato sui video in un giorno a disposizione. Più che nelle situazioni difensive dobbiamo fare attenzione a non perdere palla, loro hanno giocatori che possono far male".



Sulla lucidità: "Non dobbiamo aspettare partite come quella col Borussia, dobbiamo fare sempre punti. In Champions potevamo fare di più contro lo Slavia, meritavamo di più col Barça. La nostra necessità non cambia".