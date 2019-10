Inter Borussia - La rifinitura dei nerazzurri. Sono in due a lavorare a parte

Inter Borussia Dortmund sarà un crocevia per il proseguo dei nerazzurri in Champions League, in caso di sconfitta infatti, le speranze del passaggio del turno verrebbero quasi azzerate.

I ragazzi di Antonio Conte hanno svolto nel pomeriggio la rifinitura, assenti gli infortunati Danilo D'Ambrosio, Stefano Sensi ed Alexis Sanchez . Andrea Ranocchia e Matias Vecino hanno svolto parte dell'allenamento in palestra. Verranno aggregati alla prima squadra, dalla Primavera, Kinkoue, Mulattieri e Alcides Dias.

Presenti alla sessione anche Giuseppe Marotta e il dottor Volpi.