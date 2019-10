Inter Borussia Dortmund, Godin si esprime prima del match: le parole

Diego Godin ha rilasciato delle dichiarazioni a Inter Tv prima di Inter-Borussia, ecco le sue parole:



"Sono pronto per giocare un'altra sfida di questo calibro: ne ho sostenute tante, ma vanno affrontate tutte in maniera diversa l'una dall'altra. Oggi è una partita importante per noi, che sogniamo il passaggio agli ottavi di finale.



Io ho iniziato questa stagione con un infortunio, ora sto cercando di apprendere tutto ciò che posso per adattarmi a questo nuovo sistema di gioco. L'importante è che la squadra vinca".