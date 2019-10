Inter-Borussia Dortmund e quei precedenti che non tutti ricordano

Inizia a salire sempre di più la temperatura in casa Inter per la sfida casalinga di Champions League contro il Borussia Dortmund. I nerazzurri, che nelle due sfide precedenti contro Slavia Praga e Barcellona hanno collezionato un solo punto, contro i tedeschi hanno voglia di rivalsa.

Inter e Borussia Dortmund non si affrontavano dalla lontana stagione 1993-1994 in occasione dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. In Germania a trionfare all'andata furono i nerazzurri, mentre al ritorno al Meazza a trionfare furono i tedeschi per 2-1.

L'altro precedente risale all'ancor più lontano 1964, quando (sempre in Coppa dei Campioni) nella semifinale di andata in Germania terminò 2-2 e al ritorno a Milano 2-0.