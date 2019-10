Inter Borussia, difesa imbattuta. Si dovrà fermare questo primato

L'Inter attende a 'San Siro' il Borussia Dortmund in un match fondamentale per la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria quasi d'obbligo per i nerazzurri per agganciare in classifica la squadra di Favre.

Il Borussia Dortmund vanta un primato in questo inizio di Champions League. Dopo due giornate non ha ancora subito reti, dopo lo 0-0 interno contro il Barcellona e la vittoria 2-0 in casa dello Slavia Praga. Un primato che detiene insieme a Napoli, Ajax e Psg.

L'Inter andrà a caccia di una vittoria molto importante e dovrà cercare di segnare ad una squadra ancora imbattuta, che non ha subito ancora reti in questa competizione. Lautaro e Lukaku, grandi trascinatori nella vittoria ottenuta contro il Sassuolo, hanno le potenzialità per fare male al Borussia Dortmund. Una squadra che in Bundesliga ha subito 11 reti in 8 partite, una media di oltre un gol a partita subito.