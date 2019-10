Inter Borussia - Conte si prepara a cambiare. Ballottaggio a centrocampo

Inter Borussia Dortmund sarà la sfida più importante del percorso nerazzurro in Champions League. In caso di sconfitta i ragazzi di mister Antonio Conte potrebbero dire addio alla fase finale della competizione.

Per questo motivo il tecnico pugliese metterà in campo gli uomini migliori a propria disposizione. Ritorneranno sia Diego Godin che Kwadwo Asamoah. L'unico dubbio è legato al centrocampo, Matias Vecino o Roberto Gagliardini? L'italiano sembrerebbe essere attualmente in vantaggio sull'uruguaiano, visto che nel'ultima sfida ha dato garanzie al tecnico.

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Asamoah, Lautaro, Lukaku.