Inter, bordata di Cassano a Lukaku: “Ha due merluzzi al posto dei piedi”

Romelu Lukaku si sta dimostrando uno dei migliori centravanti in circolazione e l’uomo in più dell’Inter di Antonio Conte. Numeri impressionanti per il belga in questa prima parte di stagione: 12 gol in 13 presenze complessive tra campionato e Champions League.

Nel corso di Bobo Tv, in diretta su Twitch, con Christian Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani, l’ex attaccante barese ha commentato le doti tecniche dell’attaccante nerazzurro usando parole abbastanza pesanti:

"Ha due merluzzi al posto dei piedi. Non potrà mai essere un campione raffinato. E’ un animale fisico e infatti ha fatto fatica in Inghilterra, dove ha giocato con animali fisici come lui. In Italia è diverso. Ci sono tanti attaccanti più forti di lui , ad esempio Firmino è più forte e decisivo di lui".