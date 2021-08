Inter: bordata a Conte. Il giornalista non usa mezzi termini

La nuova stagione dell’Inter è partita nel migliore dei modi con una vittoria netta contro il Genoa per 4-0. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante l’addio di Antonio Conte e le cessioni eccellenti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ha dimostrato sul campo di essere forte e ancora tra le favorite per lo scudetto. Il merito va innanzitutto alla dirigenza che ha saputo sostituire adeguatamente le cessioni e rinforzare la rosa nonostante i paletti imposti dagli Zhang sul mercato. In questa sessione sono arrivati giocatori dal calibro di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries e Joaquin Correa.

Il giornalista Fabrizio Biasin è tornato a parlare del tanto discusso addio di Antonio Conte alla panchina dell'Inter attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter. Il giornalista ha pubblicato una foto dell'attuale formazione titolare nerazzurra con le riserve ed ha lanciato una bordata all’ex tecnico tecnico nerazzurro senza usare mezzi termini. Biasin ha esaltato la rosa nerazzurra e puntato il dito sul tecnico salentino, che a suo dire, non avrebbe voluto mettersi in discussione nonostante una squadra del genere. Ecco di seguito il suo tweet:

“Conte ha lasciato l’Inter perché ha capito che sarebbe finita malissimo. Cazzate. Conte ha lasciato l’Inter perché non ha voluto mettersi in discussione. Sono scelte, per carità, ma ora ditemi se questa è una rosa non all’altezza”.