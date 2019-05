Inter, Boninsegna mette in guardia i nerazzurri: le parole dell'ex giocatore

Sarà un match da dentro o fuori quello di stasera a San Siro. I padroni di casa sono a caccia di un posto per la Champions League 2019/2020, i toscani invece, alla ricerca di punti preziosi per rimanere ancora in Serie A.

Roberto Boninsegna, a Radio Sportiva ha manifestato la propria delusione per l'annata dell'Inter che poteva essere disputata in maniera migliore. Queste le parole dell'ex nerazzurro:

“Partita molto delicata per i nerazzurri. Quest’anno non ha fatto niente, speriamo che centri la qualificazione Champions, altrimenti la stagione sarà disastrosa. È un anno da dimenticare, con il quarto posto ci sarebbe qualcosa da salvare“.