Inter, bomba dal Cile: Vidal potrebbe cambiare ruolo

Arturo Vidal potrebbe cambiare ruolo. La conferma arriva direttamente da Marti Lasarte.

Il tecnico del Cile conferma che il centrocampista dell'Inter avrebbe le caratteristiche per giocare in quella posizione dopo l'infortunio occorso all'attaccante Edu Vargas.

"Vidal il falso 9? Arturo ci ha già giocato alcune volte a Barcellona, l'ho visto in varie partite. Inoltre è il bomber della Nazionale, questa è la realtà. È un giocatore le cui caratteristiche lo rendono molto polivalente, è in grado di giocare anche in posizioni di campo che ci possono sembrare strane e potrebbe farlo sicuramente con qualità. Sì, è una possibilità".

L'ex bianconero sembra essere rinato durante questo inizio di stagione, infatti, anche in campionato, contro Genoa e Verona, ha dimostrato di poter essere molto utile all'Inter. Il classe 1987, contro i veneti, ha giocato da mezzala destra dopo lo spostamento di Barella al posto di Brozovic. I nerazzurri, inoltre, hanno problemi in attacco per il match contro la Sampdoria perché ritroverà i sudamericani soltanto nella sera di venerdì 1' settembre. Qui potete leggere i dettagli.

Vidal potrebbe rientrare dal primo minuto,ne parliamo qui, nella gara di Champions League contro il Real Madrid, ma l'idea del nuovo ruolo potrebbe essere presa in considerazione anche da Inzaghi. Difficilmente, però, il tecnico nerazzurro deciderà di cambiare il collaudatissimo 3-5-2. La notizia certa è che il calciatore, da possibile partente, potrebbe rivelarsi un acquisto fondamentale per la stagione, in grado di garantire anche diverse situazioni tattiche.

La società cinese, infatti, avrebbe acconsentito in estate ad una possibile cessione soprattutto per l'oneroso ingaggio che il centrocampista percepisce attualmente.