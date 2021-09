Inter-Bologna, Vecino esce allo scoperto sul suo 'compito'

Inter-Bologna: Matias Vecino è ritornato al gol dopo un anno difficile caratterizzato da tanti inforuni.

Il 4-0 a zero siglato al Bologna è lo specchio di quello che gli chiede Simone Inzaghi. Tramite i microfoni di Dazn, il centrocampista ha dichiarato di trovarsi molto bene sul centrodestra e di attaccare continuamente l'area per impegnare il terzino e liberare spazio ai terzini. Dumfries, ne abbiamo parlato anche qui, e Darmian hanno caratteristiche molto diverse ma secondo l'ex Fiorentina l'olandese potrebbe essere straripante negli spazi aperti. L'esterno ex Manchester United, invece, è utilissimo quando bisogna crossare soprattutto se le difese avversarie sono ben schierate.

Le caratteristiche di Vecino sono piaciute fin da subito a Simone Inzaghi che, immediatamente, lo ha tolto dal mercato nonostante le richieste pervenute da Napoli e Cagliari. I suoi inserimenti, infatti, potrebbero essere fondamentali durante la stagione. Da quando è iniziata la stagione è stato schierato sempre da mezzala destra e, contro il Bologna, ha avuto la possibilità di giocare con maggior minuttaggio per l'infortunio occorso ad Arturo Vidal. Il cileno, come potete leggere in questo articolo, ha dato forfait per in problema muscolare che gli è statao diagnosticato alla coscia destra. Le sue valutazioni saranno monitorate ma resta in dubbio per il match contro la Fiorentina.

E proprio Vecino, visti i progressi dimostrati oggi (sabato 18 settembre), potrebbe giocarsi una maglia da titolare contro la Viola.