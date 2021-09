Inter-Bologna, Simone Inzaghi medita dei cambi: ecco quali

Dopo la sconfitta di ieri sera al 90' contro il Real Madrid, l'Inter si prepara per la partita di sabato, in campionato, contro il Bologna, a San Siro, per riprendere la marcia che possa portare la squadra nerazzurra ai tre punti. Proprio in vista della partita contro l'ex Mihajlovic, Simone Inzaghi starebbe meditando alcuni cambi di formazione, soprattutto in vista di tante partite ravvicinate - ci sarà l'infrasettimanale contro la Fiorentina e poi l'Atalanta.

Innanzitutto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il turno da titolare di Denzel Dumfries che potrebbe far riposare Matteo Darmian. Ma potrebbe non essere l'unico cambio: infatti anche Arturo Vidal scalpita e potrebbe concedere un turno di pausa ad Hakan Calhanoglu. In avanti, Correa in vantaggio su Edin Dzeko, mentre sulla sinistra dovrebbe partire ancora dalla panchina, Federico Dimarco, in favore di Ivan Perisic.

Simone Inzaghi medita e pensa a dei cambi che possano far prendere fiato ad alcuni giocatori e che possano rendere l'Inter ugualmente competitiva. Dopo una sconfitta all'ultimo respiro come quella contro il Real, bisogna rialzare la china e ripartire in campionato con una vittoria per puntare fino all'ultimo al vertice della classifica.