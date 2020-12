Inter-Bologna, probabili formazioni: turnover leggero per i nerazzurri

Domani sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Bologna valevole per la decima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dalle vittorie contro Sassuolo e Borussia M’Gladbach e con una vittoria potrebbero restare in scia del Milan capolista. Gli emiliani sono attualmente al decimo posto in classifica e sono reduci dalla vittoria di misura contro il Crotone.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Conte sembrerebbe intenzionato a far rifiatare alcuni titolari in vista del match contro lo Shakthar di mercoledì. Solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali, in difesa potrebbe giocare D’Ambrosio e far rifiatare uno tra Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce fuori Young e Darmian, al loro posto Hakimi e Perisic. In mezzo al campo Brozovic con Vidal e Gagliardini. In attacco Sanchez potrebbe affiancare Lukaku e far rifiatare Lautaro.

Sinisa Mihajlovic con il 4-2-3-1 composto da Skorupski tra i pali, Tomiyasu e Danilo al centro della difesa. Sulle corsie laterali Hickey e De Silvestri. In mediana favoriti Svanberg e Schouten, ma attenzione a Medel. In avanti non ci sarà l’infortunato Orsolini, al suo posto Sansone con Soriano e Barrow a supporto dell’unica punta Palacio.